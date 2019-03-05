ВТБ успешно перевел расчеты с платежной системой Банка России на новую платформу взаимодействия P.R.I.S.M, разработанную ВТБ совместно с компанией Синимекс, для обеспечения надежного и криптографически защищенного обмена финансовыми сообщениями с ЦБ.

Как говорится в сообщении кредитной организации, сложность реализации и внедрения P.R.I.S.M в банке была обусловлена масштабом бизнеса ВТБ и существующим IT-ландшафтом, построенном на четырех автоматизированных банковских системах. В результате был создан защищенный бесфайловый обмен данными с возможностью гибкой настройки правил доставки финансовых сообщений в ЦБ.

По словам заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольги Дергуновой, обеспечение надежности и безопасности интересов клиентов – безусловный приоритет банка. При этом система P.R.I.S.M может качественно изменить уровень защиты финансовых сообщений с ЦБ.