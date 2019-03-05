Верховный суд (ВС) РФ отказал бывшему председателю правления банка «Универсальный Кредит» Юрию Сизякову в пересмотре взыскания с него и другого топ-менеджера банка причиненных убытков в размере 1,01 млрд рублей.

Суды исходили из доказанности всей совокупности условий для привлечения Сизякова и его заместителя Олега Шушука к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков. Арбитражи установили нарушение этими лицами банковского законодательства и внутренних положений банка при предоставлении кредитов лицам без ликвидного обеспечения, что привело к замещению в активах банка денежных средств безнадежной ссудной задолженностью, отметил ВС.

Изложенные в жалобе Сизякова доводы, основанные на ином толковании действующего законодательства, не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, говорится в определении Верховного суда.

Как указал в заявлении конкурсный управляющий, действия членов органов управления банком по выдаче кредитов заемщикам без проведения комплексного и объективного анализа их деятельности и идентификации, в отсутствие ликвидного обеспечения являются либо недобросовестными, либо неразумными.

По информации Агентства по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка, с 1 октября 2012 года по 9 октября 2014-го банком в лице председателя правления Сизякова с одобрения кредитного комитета были заключены 27 кредитных договоров с 24 заемщиками — юридическими лицами, несмотря на отсутствие у них финансово-хозяйственной деятельности.