Отмечая 10-летнюю годовщину рынка быков. В среду рынок акций преодолеет важный рубеж – исполняется ровно 10 лет с того момента, когда рынок достиг дна в 2009 г., а индекс S&P 500 пробил отметку 666. С того времени индекс S&P вырос более чем на 312%. По случайному совпадению индекс Global Copper Users PMI Output пробил почти десятилетний минимум в начале 2019 г., опустившись до отметки 46,8 в январе. Индекс за февраль будет опубликован на этой неделе. Пока неясно, будем ли мы праздновать 11-ю годовщину бычьего рынка в индексе S&P500, но индекс меди посылает тревожный сигналы по поводу ситуации в промышленном секторе.

В связи с тем, что Пекин вновь обнаружил аппетит к стимулам, ФРС США обещает быть снисходительным в вопросе процентных ставок, а в американо-китайских торговых переговорах наметился прогресс, у развивающихся рынков есть все предпосылки для пробуждения после февральской спячки. Инвесторы, в поисках следующего триггера, будут следить за ходом Национального народного конгресса КНР (стартует завтра). Ориентиры по росту экономики покажут, насколько сильно торговая война повлияла на экономику Китая. Ключевым событием недели станет и отчет по занятости в США, который выйдет в пятницу, хотя его данные должны сильно превышать прогноз, чтобы трейдеры поверили в неизбежность повышения ставок ФРС и в этом году.

Возвращаясь к ключевым драйверам роста развивающихся рынков, отметим, что как китайский рынок акций, так и другие развивающиеся рынки по-прежнему поддерживает новость об отсрочке в повышении импортных пошлин со стороны США, а также надежды на то, что торговые переговоры между США и Китаем увенчаются успехом. Никто серьезно не верит в то, что Дональд Трамп может отклонить торговую сделку с Китаем. Встреча, которая может произойти между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином во Флориде в конце месяца, подогревает позитивные ожидания. Как сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal, Вашингтон может аннулировать большую часть или все свои пошлины. Важно отслеживать информационный поток о ходе американо-китайских торговых переговоров, так как даже небольшие опасения могут вызвать турбулентность на развивающихся рынках. Наконец, на этой неделе будет опубликована статистика по китайскому экспорту и импорту. Она покажет, какой реальный ущерб китайской экономике нанесли американские пошлины и прочие американские инициативы.

Март определит итоги парламентских выборов Великобритании по Brexit, а ФРС проведет очередное заседание по ставке, которое может раскрыть план по дальнейшим повышениям ставки и сокращению баланса.

ФРС взяла паузу в повышении ставки из-за замедления темпов экономического роста и опасений по поводу ситуации на финансовых рынках. Однако ФРС может вновь повысить ставки в случае ускорения инфляции. На рынке обсуждают возможность возобновления повышения ставок уже в 2П19. Дональд Трамп в субботу заявил, что доллар США слишком силен, прежде чем заявить Джерому Пауэллу о том, что тот, кто любит повышать ставки, тот любит количественное ужесточение и очень сильный доллар." Президент Трамп заявил, что единственная проблема экономики США – это ФРС". Вернется ли сага противостояния Трампа и ФРС на повестку дня? В пятницу Джером Пауэлл будет находиться на экономическом саммите Стэндфордского института исследований в области экономической политики (Stanford Institute for Economic Policy Research Economic Summit), где он будет говорить о нормализации монетарной политики . Мы считаем, что комментарии ФРС на этой неделе станут вторым по значимости важнейшим катализатором динамики развивающихся рынков.

Геополитика: в центре внимания европейского сообщества будут переговоры по Brexit, так как приближается выход Великобритании из состава ЕС, намеченный на 29 марта. Негативная риторика США в отношении Северной Кореи немного усилилась после завершения на прошлой неделе переговоров между США и Северной Кореей в Ханое ранее запланированного срока. Тем не менее, мы не предвидим никаких больших событий. К более очевидным опасениям можно отнести серьезные военные столкновения между Индией и Пакистаном на прошлой неделе. Напряженность в регионе сохраняется и может усилиться. Обе страны имеют ядерное оружие. Кашмирский регион –ключевая часть китайского проекта «Один пояс-Один путь». Важной темой остается и ситуация в Венесуэле; обстановка на этой неделе здесь может обостриться. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо может быть арестован, после того как он вернулся сегодня домой, нарушив требование суда на запрет на передвижения и отправившись в Латинскую Америку, чтобы поддержать свою кампанию по противостоянию Николасу Мадуро. Эта ситуация ставит Николаса Мадуро перед выбором. Рынок недавно учел усиление риска санкций против России. Пятилетние CDS сейчас торгуются ниже уровней 2018 г., когда Конгрессу был представлен на рассмотрение первый проект DASKA.

Рынок может проявить некоторую терпимость к санкционным рискам. Мы считаем, что на этой неделе российский рынок акций будет зависеть в основном от внешних геополитических факторов; SBER можно считать барометром рынка. Мы нейтрально смотрим на акции нефтегазового сектора, так как цены на нефть стабилизировались на отметке $60-70/барр. (Brent). YNDX могут поддержать ожидания IPO Lyft. Так как цены на палладий остаются высокими, MNOD сохраняет для нас свой статус топ-акцией в секторе металлов и горной добычи. PLZL и POLY могут возобновить ралли при сценарии ослабления риска в случае негативного развития геополитических событий. 6 марта мы рассчитываем услышать подробности о дополнительной эмиссии Распадской и ожидаем, что акции будут испытывать давление до момента подтверждения и опровержения слухов о сделках в области M&A в российском угольном секторе. Список ценных бумаг на включение /исключение из расчетной базы индексов Московской биржи включает несколько известных компаний (на включение – ENPL, BELU; на исключение – TRMK). Мы не исключаем некоторой динамики акций этих компаний, вызванной изменениями в расчетной базе индексов Московской биржи. Напомним, что российский рынок акций в пятницу, 8 марта, будет закрыт по случаю празднования Международного женского дня.

Безработица, инфляция и индексы PMI в сфере услуг формируют макроэкономическую повестку дня на этой неделе. Публикация мирового PMI в секторе услуг за февраль прольет свет на экономическую ситуацию в мире и инфляционные тренды в первом квартале. Эта неделя закроется публикацией данных по безработице в США, главными компонентами которой будут зарплаты в несельскохозяйственном секторе и статистика по росту зарплат. Риск рецессии в экономики США в конце 2019 г. или в 2020 г. должен усилиться, и любые разочарования по данным о рынке труда только усилят эти опасения. ЕЦБ должен сохранить ставки на прежнем уровне на фоне ухудшения прогноза. После решения по ставке президент ЕЦБ Марио Драги проведет проведет пресс-конференцию.

Доллар США и цены на сырьевом рынке прежние. Почти все крупные игроки на рынке нефти поддерживают текущее консенсус-мнение о том, что $60-70/барр. (Brent) – это вполне комфортный уровень для поставщиков и потребителей. Хотя фундаментальные показатели рынка золота все еще не столь однозначно позитивны, инвесторы все больше восприимчивы к идее покупки золота как защитного актива. Акции компаний палладиево-платиновой группы – по-прежнему единственная история роста в секторе сырьевых товаров. Цены на палладий держаться на отметке выше $1 500/унцию, тогда как продажи автомашин за февраль в США показали самый худший результат за 18 месяцев, по данным исследования Autodata Corp. Если продажи автомобилей в США и Китае будут слабыми в 1К19, это станет аргументом в пользу стратегического дефицита палладия на рынке. Японская ассоциация автодиллеров должна выпустить статистику по брендам за февраль на этой неделе.

Пик сезона отчетности за 4К18 пройден. Завершается сезон отчетности за 4К18. В России финансовые результаты за 4К18 по МСФО представит в среду MOEX. Едва ли отчетность компании станет сюрпризом, инвесторов будут интересовать дивидендные выплаты (совет директоров, по всей видимости, будет рекомендовать дивиденды 6 марта). Мы ожидаем, что дивидендная доходность составит 8-9% и считаем MOEX одной из наиболее привлекательных инвестиций в расчете на дивидендные выплаты в финансовом секторе. SBER отчитается за 2М19 по РСБУ в четверг (основное внимание инвесторам следует обратить на динамику ЧПМ). Inter RAO, Lukoil и Aeroflot представят свои результаты за 4К81 по МСФО сегодня. Inter RAO и NLMK сегодня проводят День инвестора. В среду свои результаты за 2018 по МСФО представит OGKB. В четверг отчитываются Rusal и Mosenergo. Среди международных компаний, отчитывающихся на этой неделе, заметных игроков нет.