Национальный регулятор криптовалют Sunacrip запустил сервис денежных переводов с использованием биткоина и litecoin в Венесуэле, который интегрирован в уже существующую государственную платформу Patria.

При этом введены ограничения на получение криптовалютных средств в размере 10 эль петро в эквиваленте суверенных боливаров в месяц. При получении специального разрешения Sunacrip этот лимит может быть поднят до 50 эль петро, сообщает ForkLog .

Для того, чтобы иметь возможность принимать средства в криптовалютах, физическое лицо должно быть зарегистрированным пользователем, быть совершеннолетним и проживать в Республике Венесуэла.

После идентификации и указания данных отправителя и получателя пользователь должен выбрать криптовалюту и сумму перевода, после чего увидит обменные курсы на время осуществления трансакции. При этом курсы привязаны к евро, в то время как сумма, которая будет доступна получателю, рассчитывается на основе официального курса боливара, установленного Центральным банком Венесуэлы.

Минимальная комиссия за переводы составляет 0,25 евро в боливарах за каждую трансакцию, но может достигать и 15%.