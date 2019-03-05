При этом среди участников списка, работающих в России, он занял десятое место.

Для составления рейтинга эксперты использовали несколько ранжирующих признаков, основными из которых были удовлетворенность действующих клиентов, доверие кредитному учреждению, качество обслуживания, развитие цифровых сервисов и уровень финансовых консультаций от сотрудников. Аналитики опросили порядка 40 тысяч человек, которые выбирали среди банков 23 стран.

«Мы гордимся таким результатом и считаем его закономерным: в нашем банке реализуется стратегия «Довольный клиент», в рамках которой мы развиваем именно те направления, которые учитывались при составлении этого рейтинга, — рассказал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. — За последний год мы проделали огромную работу по изучению потребностей и особенностей наших действующих клиентов, а также по выстраиванию прицельной работы с разными сегментами наших потенциальных потребителей. Например, если раньше мы брали во внимание 4 основные поведенческие характеристики клиентов, то теперь уже 250. Результатом этого стал уверенный рост числа клиентов и их удовлетворенности нашим банком».

Отметим, УБРиР регулярно занимает высокие позиции в федеральных и международных рейтингах по обслуживанию как физических, так и юридических лиц. При этом высокие позиции банку обеспечивают и показатели качества работы с клиентом, и выгодность тарифов в сравнении с другими игроками рынка.