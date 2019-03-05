Комиссия по финансовому контролю (FSC) Тайваня рассматривает возможность введения регуляторных правил для проведения первоначальных предложений security-токенов (STO).

По словам председателя FSC Веллингтона Ку, проект по регулированию STO должен быть завершен к июню текущего года, после проведения симпозиума с начинающими предпринимателями, сообщает Anycoin .

FSC предлагает, чтобы проекты STO, превышающие определенную сумму, проводились в «песочнице» с особым правовым режимом. Для предложений security-токенов на небольшую сумму регулятор намерен применять правила, которым в стране подчиняется краудфандинг.

Конкретную сумму привлечения финансирования через STO, при которой проект не будет нуждаться в «песочнице» комиссия еще обсуждает.