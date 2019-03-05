Автор немецкого журнала Der Spiegel Беньямин Биддер назвал IT-технологии главным экономическим успехом России.

По его словам, со времен СССР российские школы делают большой упор на математику и тем самым закладывают основу для обучения отличных программистов. Кроме того, работодатели хорошо оплачивают услуги в этой сфере — в Москве представители профессии получают примерно в три раза больше по сравнению со средними зарплатами.

Из этого уже извлекли выгоду российские интернет-концерны, в частности «Яндекс», «ВКонтакте» и Mail.Ru, которым удалось сдержать американских конкурентов, говорится в статье.

«Это заслуживает внимания еще и по той причине, что ни одной другой европейской стране не удалось построить IT-концерны, способные конкурировать с компаниями из США», — пишет Spiegel.

Автор отметил, что четыре российских IT-концерна вошли в список 25 самых посещаемых сайтов мира. В России появляется все больше компаний, представляющих на мировом рынке сложные информационные системы — от доставки пиццы до обучения иностранным языкам.

При этом журналист считает, что по сравнению с западными коллегами молодые российские программисты добиваются больших успехов, потому что готовы пойти на риск и не боятся делать несколько попыток.