Банк Англии активизировал своп-линию с Европейским центральным банком, чтобы обеспечить стабильность валютного рынка на период осуществления Brexit. Соглашение между центробанками позволит им проводить взаимный обмен валют по фиксированным курсам, сообщил во вторник телеканал Sky News.

Банк Англии будет получать от ЕЦБ евро в обмен на фунты стерлингов и на еженедельной основе предлагать британским банкам заимствования в единой европейской валюте. ЕЦБ в свою очередь будет готов при необходимости кредитовать банки стран еврозоны в фунтах стерлингов.

Во вторник комитет Банка Англии по финансовой политике также опубликовал заявление, в котором признает наличие рисков для финансовой стабильности страны в случае, если Лондон и Брюссель в ближайшее время не договорятся об условиях Brexit. По оценкам финансового института, британская финансовая система в целом готова к такому сценарию, однако для компаний и домохозяйств в континентальной Европе хаотичный Brexit может создать много проблем.

Выход Соединенного Королевства из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут добиться одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.