Темпы роста кредитования отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности в 2018 году, согласно данным Сбербанка, выросли на 18%, сообщил Владимир Ситнов.

При этом, по его словам, доля отрасли в общем кредитном портфеле банка составляет 7,6%, или 1128 млрд рублей на 1 февраля 2019 года.

В настоящее время банк нарастил долю свыше 34% в программе льготного кредитования. Общий объем льготных кредитных соглашений составил 418 млрд рублей. Также Сбербанк в 2 раза нарастил объемы льготного кредитования малых форм в 2018 году — 20 млрд рублей.

Более 129 млрд рублей в 2018 году направлено на финансирование сезонных полевых работ.

В текущем году МСХ РФ внедрило инициативы банка — non-stop-финансирования сезонно-полевых работ, приобретения техники, краткосрочного и инвестиционного кредитования малых форм хозяйствования.

Также запущен кредит «Доверие АПК для малых фермерских хозяйств».