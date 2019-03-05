Sberbank Private Banking и компания Refinitiv объявили о начале разработки новой платформы по инвестиционному консультированию Advisory. «Новые цифровые технологии, дополняющие экспертизу инвестиционных консультантов и аналитиков, автоматизируют процессы формирования и ведения клиентских портфелей, а также повысят эффективность управления инвестициями», — отмечается в релизе Сбербанка.

Новая платформа объединит три массива данных: рыночную информацию компании Refinitiv (ранее — подразделение Financial and Risk Thomson Reuters), экспертизу специалистов по инвестициям Sberbank Private Banking (подразделение Сбербанка России ) и актуальные данные по портфелю клиента. Реализация новых технологических решений позволит Sberbank Private Banking соответствовать стандартам и требованиям Центрального банка России в части нового регулирования деятельности по инвестиционному консультированию, подчеркивают в «Сбере».

«Первый этап будет запущен в середине 2019 года, — рассказывают в банке. — Инвестиционные консультанты смогут анализировать актуальную информацию по каждому клиенту: доходность и детализацию финансовых операций; проводить стресс-тесты, а также сравнивать существующий портфель с модельными портфелями и предлагать ребалансировку при необходимости. Благодаря автоматизированному анализу новой платформы инвестиционные консультанты Sberbank Private Banking смогут предложить клиентам банка новый системный подход к формированию индивидуальных стратегий».



В 2020 году, на втором этапе проекта, планируется существенно расширить возможности платформы, что сделает ее доступной клиентам для самостоятельного анализа. После запуска третьего этапа на новой платформе можно будет осуществлять полный цикл управления инвестиционным портфелем — от просмотра и анализа портфеля до покупки и продажи онлайн.