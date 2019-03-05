Новозеландская криптовалютная биржа Cryptopia, пострадавшая от хакерской атаки в середине января, открыла свой сайт в режиме «только для чтения», допустив задержку на день относительно заявленных сроков. Пользователей призывают обновить пароли и данные для двухфакторной аутентификации.

Как сообщает Ttrcoin , пользователи могут зайти в свои аккаунты, чтобы проверить остаток по счету. Отображаемое на странице биржи значение соответствует состоянию счета на 14 января до момента начала вывода средств злоумышленником. Прочая функциональность торговой платформы в настоящее время недоступна.

Как говорится в сообщении криптобиржи, завершается процесс возврата средств пострадавшим пользователям, дополнительная информация по этому поводу будет опубликована позднее.

Предполагаемые потери Cryptopia в еthereum и ERC20-токенах составили 16 млн долларов.