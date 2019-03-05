Россия несколько дней назад зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса с территории США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Никто не знает об этом, но это реальность. Должен я говорить сегодня, что США вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации?» — сказал он, выступая на площадке Стимсон-центра. Антонов добавил, что намерен обсудить этот вопрос с американскими коллегами.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил с аналогичным заявлением, рассказав об «огромном количестве кибератак» из США. Так он прокомментировал публикации американских СМИ о блокировке доступа петербургского «Агентства интернет-исследований» к Интернету.

Ранее газета Washington Post и телеканал NBC сообщили, что киберкомандование вооруженных сил США во время промежуточных выборов 2018 года «отрезало» российскую компанию от Сети. По данным источников газеты, это было частью первой наступательной киберкампании против России, направленной на предотвращение предполагаемых попыток вмешаться в ход голосования. Как сообщил телеканал, Дональд Трамп «лично одобрил» эту кибератаку, которая стала «самым агрессивным из известных на данный момент шагов администрации по борьбе с российским вмешательством».