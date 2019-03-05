Бизнесмен Леонид Михельсон, которому принадлежат крупные пакеты «Новатэка» и «Сибура», вернулся на первое место в списке самых богатых россиян по версии Forbes. Его состояние увеличилось до 24 млрд долларов с 18 млрд в 2018 году.

Рост состояния миллиардера обусловлен увеличением стоимости акций «Новатэка». Михельсону принадлежит 24,76% газовой компании, за год капитализация «Новатэка» выросла более чем на 50%. По данным на 9 февраля 2018 года — дату, на которую была зафиксирована стоимость публичных компаний для подсчетов Forbes, одна акция «Новатэка» на Московской бирже стоила 714,4 рубля, а 8 февраля 2019 года — 1 127,6 рубля. Состояние Геннадия Тимченко, партнера Михельсона по «Новатэку» и «Сибуру», также значительно выросло: с 16 млрд долларов в 2018 году до 20,1 млрд в 2019-м.

Михельсон впервые стал самым богатым россиянином по версии Forbes в 2016 году с оценкой состояния 14,4 млрд долларов и сохранил этот статус в 2017 году — его состояние выросло на 4 млрд. Но в 2018 году, по оценке Forbes, его состояние сократилось на 400 млн долларов, и бизнесмен занял третью строчку списка, пропустив вперед металлургов Владимира Лисина и Алексея Мордашова.

24 млрд долларов для Михельсона — это далеко не предел. К IPO готовится «Сибур», крупнейшая нефтехимическая компания России, совладельцем которой является бизнесмен. Нижняя граница оценки капитализации «Сибура», на которую ориентируются организаторы размещения, составляет 20—26 млрд долларов. Совсем недавно, в 2015—2016 годах, когда в «Сибур» вкладывались китайские инвесторы, компанию оценивали значительно дешевле — 13,38 млрд долларов. Эксперты, которых опрашивал Forbes, полагают, что новые цифры близки к реальности. Размещение может состояться уже в этом году, и при удачном стечении обстоятельств состояние Михельсона вполне может приблизиться к 30 млрд долларов.

Всего в рейтинге богатейших людей мира, который опубликовал во вторник американский журнал Forbes, 98 россиян (106 долларовых миллиардеров было в России годом ранее). Впервые с 2011 года в списке есть российские бизнесмены, чье состояние превышает 20 млрд долларов. В этом году эту высоту смогли взять сразу пять выходцев из России. Кроме Михельсона это Владимир Лисин (21,3 млрд долларов), Вагит Алекперов (20,7 млрд), Алексей Мордашов (20,5 млрд), Геннадий Тимченко (20,1 млрд).