Raiffeisen Bank International (RBI) со всей серьезностью относится к обвинениям в СМИ, связанным с отмыванием денег, и начал внутреннюю проверку. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель RBI Ингрид Кренн-Дитц.

«RBI соблюдает все правила борьбы с отмыванием денег. Процессы корпоративного контроля были и будут неоднократно и регулярно проверяться внешними сторонами и оцениваются как соответствующие закону. Тем не менее RBI серьезно относится к обвинениям в СМИ и начал внутреннее расследование», — отметила представитель банка.

Во вторник австрийский интернет-портал Addendum сообщил о том, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank денег со счетов литовского банка Ukio Bankas и отделения Danske Bank в Эстонии, полученных якобы в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России.

В 2017 году Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, и новый банк получил название Raiffeisen Bank International.