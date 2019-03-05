Более половины банков и платежных систем (55,3%), работающих в России, отметили увеличение своего бюджета, выделяемого на информационную безопасность (ИБ) с 2016 года, говорится в исследовании финансового сектора компании Qrator Labs в 2018 году. Также 35,3% респондентов увеличивали свой бюджет в 2017 году, и 10,6% респондентов адаптировали свой ИБ-бюджет к растущим угрозам непрерывно на протяжении двух лет (2016-2018).

При этом более половины опрошенных отмечают в числе наиболее существенных последствий от ИБ-инцидентов финансовые издержки, еще около половины – репутационные, а повышение риска отзыва лицензии фиксируют треть респондентов.

Как отмечает большинство респондентов, за последний год уровень угроз DDoS вырос. По оценке остальных опрошенных, количество атак оставалось за тот же период неизменным.

Также более половины респондентов указывают, что сталкивались с DDoS-атаками за последний год (в прошлом году таковых было 26%). Наиболее часто опрошенные компании сталкиваются по-прежнему с фишингом (46%). Более трети утверждают, что избегали инцидентов ИБ за последний год.

При этом 65% опрошенных считают самым эффективным средством противодействия DDoS гибридные решения (на стороне клиента с участием операторского решения, либо распределенной сети).

Около четверти опрошенных банков отмечают, что уже привели свои системы в соответствие с требованиями GDPR (General Data Protection Regulation), и еще около трети планируют реализовать эту задачу в ближайший год.