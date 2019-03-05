Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури могли использовать криптовалютную биржу WEX, чтобы отмыть значительную часть активов, полученных в результате 34-месячной серии взломов и вымогательства, которая принесла им 6 млн долларов в биткоинах, говорится в докладе аудиторской фирмы PwC.

При этом около 1,9 млн долларов из этой суммы мошенники вывели через BTC-e, остальную часть — через иранские и словацкие криптобиржи, подчеркивают в PwC.

Как сообщает ForkLog , Горбанян указан в качестве единственного контактного лица на сайте биржи enexchanger.com, которая предоставляла услуги по обмену кодов WEX и USD, позволяя таким образом напрямую выводить деньги пользователям WEX.

Убытки от деятельности программы-вымогателя SamSam в США и Канаде составили более 30 млн долларов.