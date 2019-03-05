Процесс перевода офиса государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA из Лиссабона в Москву активно начнется в ближайшее время. Об этом заявил во вторник журналистам посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса после мессы по случаю шестилетней годовщины смерти Уго Чавеса.

«Рабочая группа министерства [нефтяной промышленности Венесуэлы] в скором времени должна этим заняться: приехать в Москву для организации логистики, чтобы начать работу прямо с Москвой», — сказал дипломат.