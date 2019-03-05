Достоверность журналистского расследования о выводе денег из РФ через офшорную сеть «Тройки Диалог» смогут оценить профильные ведомства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не вопрос нашей повестки дня, у нас есть соответствующее фискальное ведомство, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга финансовой деятельности различных структур, которые работают в этом секторе экономики. Обладая всеми необходимыми полномочиями, соответствующие финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщали, что инвесткомпания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием офшоров, через которую перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты.