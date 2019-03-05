Глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер раскрыл владельцев 3,4% компании. Ими оказались дети Олега Дерипаски — несовершеннолетние Петр и Мария (17 и 15 лет). Голоса по их пакетам переданы в траст по соглашению с Минфином США, сообщает РБК.

Баркер упомянул трастовый фонд детей Олега Дерипаски в ходе выступления 27 февраля в комитете палаты общин Великобритании по иностранным делам. Он заявил, что в рамках сделки с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) были назначены поверенные (трасти) владельцев акций En+ — американские граждане, которые «будут голосовать акциями ВТБ (14,33%. — Прим. РБК), — бывшей жены и бывшего тестя Дерипаски (6,75%), его благотворительного фонда [«Вольное дело»] (3,22%), а также трастового фонда детей (3,42%)».

Ранее ни En+, ни ее менеджеры не раскрывали, что дети Дерипаски являются бенефициарами акций холдинговой компании.

Петр и Мария — дети Дерипаски от брака с Полиной Юмашевой. Пара развелась в начале 2018 года — именно тогда Полину перестали указывать как супругу основного владельца En+, контролирующего UC Rusal в документах алюминиевой компании, которые раскрывались на Гонконгской бирже (UC Rusal торгуется на этой бирже с 2009 года).

В октябре 2017 года в рамках подготовки En+ к первичному размещению (IPO) на Лондонской бирже Полина получила 5,8% акций En+, еще 1,75% достались ее отцу, следует из отчета холдинговой компании, поданного в конце февраля 2018 года в комиссию по финансовым услугам Джерси. Кроме того, 1,84% на начало 2018 года принадлежало компании Eclipse Star Holdings и 1,99% — Orandy Capital (обе с Британских Виргинских Островов, где бенефициары анонимны). Из проспекта к IPO En+ следовало, что эти структуры принадлежат неким членам семьи Олега Дерипаски. Ранее в документах En+ также раскрывала, что из своего пакета Полина передала 1,373 млн акций (0,24%) компании Orandy.

Источник, знакомый с составом акционеров En+, подтвердил РБК, что Eclipse Star Holdings и Orandy Capital принадлежат детям Дерипаски. Сейчас, после того как трейдер Glencore обменял акции UC Rusal на акции ее головной компании En+, которая провела допэмиссию, общая доля этих двух компаний чуть снизилась и составляет 3,42%. По этим акциям дети Дерипаски успели получить дивиденды после IPO компании, которое состоялось в ноябре 2017 года, и до введения против нее американских санкций в апреле 2018 года. Дивиденды в сумме составили около 7 млн долларов. Исходя из текущих котировок на Лондонской бирже, пакет в 3,42% оценивается в 198 млн долларов.