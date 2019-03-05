Национальный банк Швейцарии представил новый дизайн купюры номиналом 1 тыс. швейцарских франков, сообщается на сайте регулятора.

В новом оформлении банк отказался от изображения известных личностей. На банкноте изображено рукопожатие, которое символизирует коммуникацию посредством языка. «На банкноте присутствует много других элементов дизайна, все они иллюстрируют тему коммуникации, ее ключевой мотив — язык», — говорится в сообщении.

Купюра будет введена в обращение 13 марта. На предыдущей версии банкноты, которая была выпущена в обращение в 1998 году, изображен швейцарский историк и культуролог Якоб Буркхардт.