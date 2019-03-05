Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке за период с 7 марта по 4 апреля 2019 года, составит 310 млрд рублей, следует из материалов Минфина России.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 15,5 млрд рублей.



«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2019 года в размере плюс 269,6 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2019 года составило плюс 40,4 миллиарда рублей», — отмечается в документе.

Напомним, 23 августа 2018 года ЦБ объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года, и пообещал принять решение о возобновлении покупок с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Позже регулятор продлил приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца 2018-го.

В декабре Банк России принял решение возобновить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019-го.



С 1 февраля ЦБ начал проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом регулятор оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

