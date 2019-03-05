Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что попытка Запада подорвать экономику РФ санкциями провалилась, а их «воспитательный эффект» равен нулю. При этом председатель правительства констатирует, что Европа, вопреки логике и собственной выгоде, следует за США.

«Какова была на самом деле главная цель этих санкций? Подорвать нашу экономику. Как видите, эта попытка провалилась», — заявил глава российского Кабинета министров в интервью изданию Luxemburger Wort накануне визита в Люксембург. По мнению Медведева, «сегодня санкции только тормозят развитие отношений с европейскими партнерами, не говоря уже об убытках, которые несут все».

«Ведь и мы были вынуждены ввести ответные ограничения, но при этом сразу сказали: не мы инициаторы санкционной войны, и свои ограничения мы готовы немедленно снять, как только другая сторона сделает первый шаг», — подчеркнул премьер. Но, по его оценке, «Евросоюз, как зачарованный, следует за США и продолжает из года в год продлевать свои санкции».

«Так что давайте будем откровенны: это действительно никому не нужно и не выгодно. Да и «воспитательный эффект» — нулевой», — отметил Медведев. Он добавил, что многие партнеры РФ «осознают всю бесперспективность этой линии», и считает важным, что «Люксембург — одно из таких государств».