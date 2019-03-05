Эмитент стейблкоинов Tether и разработчик протокола Tron объявили о партнерстве, в рамках которого токен USDT будет запущен на блокчейне Tron и присоединится к стейблкоинам Tether на блокчейнах биткоина и еthereum.

Таким образом, токен USDT стандарта TRC-20 будет совместим со всеми протоколами и децентрализованными приложениями на базе Tron, сообщает ForkLog .

По словам CEO Tether Жан-Луи ван дер Вельде, этот токен станет следующим шагом в развитии компании и свидетельствует о ее приверженности распространению инноваций в криптовалютном пространстве и стремлении удовлетворить потребности сообщества, сформировавшегося вокруг цифровых активов.

При этом глава Tron Foundation Джастин Сан заявил, что появление собственного стейблкоина благоприятно скажется на всей экосистеме и облегчит институциональным инвесторам доступ к блокчейну Tron.