Компания Dash Core Group (DCG) планирует 7 марта сократить часть штата, чтобы снизить издержки и согласовать их с доступным бюджетом, объявил глава проекта Райан Тейлор. На данный момент в DCG работают 49 человек.

Как сообщает РБК , Тейлор рассказал, что стартап на протяжении последних нескольких месяцев искал способы для сокращения бюджета.

В декабре прошлого года глава компании заявил, что проект имеет достаточные резервы, чтобы противостоять ситуации на рынке и не планирует закрываться или проводить сокращения на уровне персонала.