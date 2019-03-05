Эмитент стейблкоина USDC и оператор криптовалютной биржи Poloniex компания Circle объявила о завершении процедуры покупки краудфандинговой платформы SeedInvest. Сделка, условия которой не разглашаются, завершена после получения соответствующего разрешения Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA).

Как говорится в заявлении компании, сегодня SeedInvest является одним из тех лидеров рынка, наделяя стартапы возможностью привлекать капитал непосредственно от инвесторов через интернет, что создает новые опции формирования капитала для стартапов, в то время как обычные розничные инвесторы получают возможность прямого инвестирования в инновационные компании, сообщает ForkLog.

Ожидается, что Circle предоставит стартапам возможность привлекать средства через новую платформу путем продажи токенов. При этом SeedInvest «продолжит функционировать так же, как и сегодня, но получит дополнительную поддержку».