Теперь клиенты Спиритбанка, Банка ЗЕНИТ Сочи и банка «Девон-Кредит» смогут воспользоваться более чем 4000 устройств по всей стране. Получение наличных денежных средств без комиссии возможно в рамках лимитов, размер которых зависит от категории карты и тарифного плана клиента. Лимиты на снятие наличных в банкоматах Альфа-Банка составляют максимум 300 тысяч рублей в день и 2 млн рублей в месяц.

Услуга доступна: для клиентов Банка ЗЕНИТ Сочи — по банковским картам платежных систем (далее ПС) VISA, MasterCard, МИР; для клиентов банка «Девон-Кредит» — по картам ПС VISA и МИР, для клиентов Спиритбанка — по картам ПС MasterCard.

Ранее держатели карт Банка ЗЕНИТ получили возможность снимать денежные средства без комиссии во всех банкоматах Альфа-Банка.

«Партнерство с Альфа-Банком дало возможность Банковской Группе ЗЕНИТ предоставить клиентам дочерних банков оперативное управление денежными средствами. Теперь клиенты могут воспользоваться широкой сетью партнерских устройств, а также современными технологическими сервисами, — отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — Уверен, что новая услуга снятия наличных без комиссии в банкоматах банка-партнера будет востребована клиентами всех наших банков».