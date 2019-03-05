Клиенты банка «Ак Барс» пожаловались на то, что не смогли получить положенный кешбэк по карте Generation за февраль 2019 года. Банк объясняет это изменениями по условиям начисления.

«Я обладатель дебетовой карты банка «Ак Барс» Generation. По данной карте должен начисляться кешбэк за покупки на АЗС в размере 10%. За февраль 2019 года данный кешбэк не выплатили. Ранее приходила СМС, где написали, что если я не буду тратить в других категориях, кешбэка не будет. Никаких условий по затратам в других категориях в описании тарифов на сайте банка нет. Поэтому мне непонятна причина невыплаты кешбэка», — пишет один из клиентов финучреждения в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру.

«1 марта 2019 года остался без кешбэка. В чате приложения объяснили это изменениями в правилах: расходы по категориям «Транспорт» и «Развлечения» не должны превышать остальные расходы более чем в два раза… В ином случае банк оставляет за собой право отказать в начислении вознаграждения за совершение операций оплаты товаров и услуг либо произвести начисление такого вознаграждения исходя из наименьшего размера ставки», — добавил другой клиент.

В пресс-службе банка «Ак Барс» пояснили, что условия начисления кешбэка по карте Generation изменились с 30 января 2019-го. «Если клиент оплачивает картой Generation покупки только в категориях «Транспорт» и «Развлечения» или если траты в этих категориях превышают все остальные в два раза, то кешбэк начисляется в размере 1%», — рассказали в кредитной организации.

Чтобы избежать подобной ситуации, в банке советуют изучить свои траты в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн» или в интернет-банке. «В разделе «Выписка» есть вкладка «Бюджет» с перечислением всех расходов. Если основная доля трат приходится на категорию «Транспорт» или «Развлечения», то нужно чаще расплачиваться картой в иных категориях, например, оплачивать покупки в супермаркетах. В этом случае в конце месяца на карту поступит повышенный кешбэк», — отметили в банке.

Ранее подобная ситуация произошла с клиентами Альфа-Банка, которые также не смогли получить положенный кешбэк. Кредитная организация сочла, что пользователи злоупотребляют условиями программы. В пресс-службе Альфа-Банка тогда пояснили, что банк вправе удержать выплату бонусного кешбэка, если замечает со стороны клиента явные признаки злоупотребления — использования карты в категориях повышенного кешбэка, то есть когда клиент платит в основном на АЗС или в кафе и ресторанах. А также если замечает признаки коммерции, когда основной пользователь карты использует ее на постоянной основе для оплаты покупок только в повышенных категориях.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru