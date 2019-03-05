По итогам 2018 года Россельхозбанк (РХСБ) привлек более 5 тысяч новых контрагентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в пресс-релизе кредитной организации.

При этом объем прямых закупок РСХБ, объявленных только среди субъектов МСП, составил по итогам года 23% всех закупок, почти на 3 млрд рублей превысив аналогичный показатель 2017 года. За 2018 год РСХБ осуществил у МСП 53% своих закупок.

Общий объем закупок за отчетный период финансовой организации составил более 30 млрд рублей. Также РСХБ продемонстрировал самые высоки показатели экономии за последние пять лет - более 560 млн рублей.

Конкурентные закупки выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом.