Госдума на пленарном заседании 5 марта поддержала во втором чтении законопроект о цифровых правах. Поправки предусматривают закрепление базовых понятий цифровых прав, защиту сделок в Интернете, а также регулирование смарт-контрактов.

По словам соавтора документа председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, поправки вносятся именно в Гражданский кодекс — «второй после Конституции акт».



«Мы вносим базовые понятия в части цифровых прав. Государством признаются сделки, договоры, которые заключаются в цифровой сфере, в Интернете, прописывается их процедура. Соответственно, признание означает защиту прав участников этих сделок, например купли-продажи, аренды, поставок и так далее. Это защита всех участников, более того, третьих лиц в случае крупных сделок, касающихся будущих наследников, кредиторов покупателя или продавца», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что законопроектом регулируются так называемые быстрые сделки, которые можно заключить в Интернете «в один клик». «Это называется смарт-контракты. Эти вопросы тоже регулируются. Мы считаем, что эти вопросы чрезвычайно важны, вместе с пакетом других законов, которые идут на эту тему, мы с точки зрения законодательства выходим на приличный уровень для того, чтобы не только не сдерживать экономическое развитие, но и прокладывать дальше пути развития, в том числе защищая граждан и юридических лиц», — отметил депутат.

Крашенинников также указал, что при обсуждении данного законопроекта было принято решение отказаться от норм, связанных с криптовалютой. «Когда мы год назад вносили законопроект, эта история была достаточно «перегретая». Пока этих норм в Гражданском кодексе не будет, но совершенно очевидно, что криптовалюта может быть объектами в каких‑то конкретных случаях», — пояснил депутат.

«Мы знаем, что сама подготовка данного закона уже очень многие проблемы показала, и мы их в дальнейшем будем решать. Предполагается, что с 1 октября этого года весь пакет уже вступит в действие. Думаю, с точки зрения законодательства это даст нам возможность в дальнейшем развивать эту сферу», — заключил Крашенинников.