Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов. Результаты исследования приводятся на сайте издания.

В исследовании приняли участие более 40 тыс. человек в 23 странах мира. Основным критерием оценки банков была удовлетворенность клиентов их работой, также учитывались такие пункты, как доверие к банкам, предлагаемые ими условия, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации. По итогам исследования в каждой стране были определены от пяти до 60 ведущих банков. Подобный рейтинг был составлен журналом впервые.

В России Forbes выделил 20 лучших банков: Московский Кредитный Банк, UniCredit, банковская группа Raiffeisen, Сбербанк , банк «Кубань Кредит», Citibank, ВТБ, Почта Банк, банк «Ак Барс», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Россельхозбанк, Хоум Кредит Банк, банк «Уралсиб», банк «Санкт-Петербург», Кредит Европа Банк, Росбанк.

Самые высокие позиции в международном рейтинге заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group и американский Citibank, получившие максимальные оценки в восьми и шести странах соответственно.