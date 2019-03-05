Главная фондовая биржа Швейцарии SIX Swiss Exchange объявила о начале торгов биржевым продуктом (ETP) на базе криптовалюты еthereum Amun Ethereum ETP, который будет торговаться под тикером AETH.

При этом ежегодная комиссия за управление инструментом составит 2,5%.

Как отмечает ForkLog , ETP в отличие от ETF не подпадает под действие Закона о коллективных инвестициях (CISA) и не контролируется Швейцарской службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA).