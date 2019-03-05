Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции. Таким образом служба подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией.

«Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», — прокомментировал РБК заместитель главы ФНС Алексей Оверчук.

В течение 2019 года ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. «Мы уверены, что 80—85% полученной информации нас не удивит, потому что мы и так знаем о налогоплательщиках очень много. 10—15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — сказал начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

Число резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний ФНС не разглашает.

Подготовка к старту автообмена шла несколько лет. Россия в числе государств — участников G20 приняла план борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) в 2013 году. ФНС передает данные о счетах нерезидентов зарубежным коллегам. Банки, страховые и управляющие компании, депозитарии и брокеры должны через электронный сервис сообщать ФНС о клиентах-иностранцах с активами от 1 млн долларов и компаниях со счетами от 250 тыс. долларов.

Российские финансовые организации впервые сформировали отчетность по стандарту CRS (Common Reporting Standard, «Единый стандарт отчетности») — за 2017 год. До 1 мая банки должны передать отчеты за 2018 год. Штраф за отказ предоставить информацию или нарушение сроков составляет от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, но до 2020 года действует мораторий на его применение.

Число стран — участников автоматического обмена растет. В этом году к нему присоединятся Австрия, Швейцария, Латвия и другие. Можно самостоятельно сообщить о своих счетах и активах в рамках амнистии капитала, не дожидаясь, пока это выявит автообмен. «Игра в прятки, перерегистрация в юрисдикциях, которые пока не участвуют в автообмене, прыжки с одного острова на другой бесперспективны», — уверен Оверчук.