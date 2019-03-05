Криптовалютная биржа Coinbase планирует уволить сотрудников стартапа Neutrino, имевших отношение к организации Hacking Team, которая помогала в преследовании журналистов, политических диссидентов и активистов, объявил CEO криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг.

«Мы внимательно изучали технологию и безопасность продукта Neutrino, но не провели необходимую оценку в контексте собственной миссии и ценностей в качестве криптовалютной компании», - пояснил Армстронг.

По его словам, на прошлой неделе было выделено время, чтобы разобраться в ситуации, и вместе с Neutrino они пришли к соглашению: те, кто ранее работал в Hacking Team, покинут Coinbase.

Как сообщает Ttrcoin , сама Coinbase ранее заявляла, что ей было известно о прошлом соучередителей Neutrino, которое она не оправдывает, но технология стартапа оказалась лучшей из доступных для решения поставленной задачи по самостоятельному обеспечению безопасности и контроля за данными пользователей.