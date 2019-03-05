Центральный банк России выпустил рекомендации для банков по оптимизации процессов сбора биометрии и регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ рекомендует банкам в случае отсутствия СНИЛС у клиента проводить поиск его учетной записи в ЕСИА по паспортным данным, а также осуществлять их актуализацию в ЕСИА в случае необходимости. Помимо этого, банкам рекомендовано регулярно осуществлять проверку готовности оборудования перед началом каждого рабочего дня.

Регулятор также предлагает кредитным организациям информировать клиента о факте регистрации его биометрических данных в ЕБС сразу по завершении процедуры. Кроме того, рекомендации включают необходимость четкого разъяснения клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их данные: в ЕБС или собственную систему банка. Это позволит избежать случаев введения в заблуждение физических лиц, считают в ЦБ,

Согласно тексту письма, банки должны обеспечить выполнение рекомендаций до 15 марта 2019 года.