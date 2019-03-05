Банк «Открытие» запустил сервис по обмену наличной валюты для физических лиц с фиксированием курса онлайн в Москве. Сервис доступен для клиентов любого российского банка, у которых есть банковская карта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сервис предоставляет уникальную возможность бронирования курса валют на срок до двух рабочих дней в режиме 24/7. Операция занимает минимум времени и происходит практически в один клик. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо просто выбрать на сайте сумму для обмена и удобный с точки зрения расположения офис банка «Открытие» для совершения операции. Затем на телефон, указанный при резервировании валюты, поступит СМС с номером заказа», — говорится в сообщении.

При этом денежные средства при оформлении заказа не списываются. Для бронирования курса банк будет резервировать 5% от суммы операции на карте любого банка. Резерв будет снят после совершения обменной операции в банке.

На сайте банка можно осуществить обмен наиболее распространенных валют: доллара, евро, фунта и швейцарского франка. В офисах «Открытия», которые оказывают услугу резервирования курса через сайт, доступны любые суммы и номиналы банкнот. Таким образом, после оформления заказа не нужно звонить в банк для уточнения наличия валюты.

В настоящий момент услуга доступна в московских офисах банка.

