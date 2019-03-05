Банк ДОМ.РФ и его «дочка» Социнвестбанк в отчетности за январь раскрыли новые проблемные активы. На балансе первого — это межбанковские операции, на балансе второго — кредиты юрлицам, которые ранее учитывались как операции с контрагентами с отсрочкой платежа, пишет «Коммерсант».

По итогам января Банк ДОМ.РФ с убытком в размере 3 млрд рублей за месяц занял второе место среди наиболее убыточных финорганизаций, уступив лишь санированному в этом месяце МИнБанку. «Убыток в январе — следствие создания резерва по активу в размере 2,9 млрд рублей, — пояснили в пресс-службе Банка ДОМ.РФ. — Действие имеет разовый эффект и выполнено в рамках реализации перечня мероприятий по плану финансового оздоровления банка».

Эти резервы были созданы по средствам, размещенным на корсчетах в кредитных организациях, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. «Возможно, резерв связан с тем, что ностро-счет был обременен — деньги на счете обеспечивают кредит третьему лицу и списываются в случае его дефолта, — полагает управляющий директор по методологии агентства НКР Станислав Волков. — Дефолт мог уже произойти, а списание еще не произошло, но ожидается вскоре».

Изменения произошли и на балансе Социнвестбанка. До января на балансе банка учитывались некие требования в размере около 25,5 млрд рублей на счете, отражающем расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам с отсрочкой расчетов. В январе банк отразил эти требования к контрагенту как кредиты юридическим лицам, все они оказались просроченными. Как пояснили газете в пресс-службе Банка ДОМ.РФ, учитывать их как просроченные кредиты банк стал «в связи с наступлением в сентябре 2018 года срока платежа по договору в сумме порядка 24 млрд рублей». Под эти требования сформирован резерв 100%, уточнили в кредитной организации.

Эксперты указывают, что требования, которые Социнвестбанк стал отражать как кредиты, ранее учитывались на счете, на котором чаще всего отражаются своп-сделки, характеризующиеся высокой оборачиваемостью. «Однако оборачиваемость по данным счетам у Социнвестбанка была на низком уровне, что косвенно может свидетельствовать об ином характере сделок, — отмечает Алексеев. — При этом стопроцентный резерв под эти требования банк сформировал летом 2018 года».

Убытки, полученные на фоне очередного формирования резервов, стали неожиданными. В начале февраля Банк ДОМ.РФ сообщал, что «мероприятия по финансовому оздоровлению в основном завершены», комментируя декабрьскую отчетность. В декабре он получил 37,8 млрд рублей дохода от списания межбанковского кредита, полученного от Банка Москвы (26,3 млрд рублей кредита и 11,5 млрд рублей процентов по нему). Банк ДОМ.РФ в скором времени будет реорганизован путем присоединения к нему Социнвестбанка.