Власти Бахрейна создают благоприятные возможности для крипто-и блокчейн-компаний из Индии.

По словам старшего менеджера Бахрейнского совета по экономическому развитию (EDB) Далал Бухейджи, Центральный банк Бахрейна создал правильную экосистему для поддержки роста и инноваций, сообщает Anycoin .

При этом она считает, что Бахрейн стал испытательным полигоном для инноваций в сфере финансовых услуг, поскольку страна предоставляет множество преимуществ, включая низкую стоимость ведения бизнеса, наличие акселераторов и инкубаторов.

Назвав Индию ключевым рынком, Далал Бухейджи сообщила, что в декабре EDB провел для привлечения финтех-компаний роуд-шоу в Мумбаи и подписал соглашение с правительством штата Махараштра о сотрудничестве в продвижении новых финансовых технологий.

При этом для поддержки стартапов в Бахрейне запустили государственно-частное партнерство на базе финтех-хаба Bahrain Fintech Bay

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