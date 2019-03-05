На открытии рубль может немного снизиться, сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

По ее мнению, ожидается по рублевым парам сегодня 65,0-66,4 рубля за доллар и 74-75 рублей за евро.

По словам аналитика информационно-аналитического центра Альпари Владислава Антонова, несмотря на покупку валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и готовности США ввести новые антироссийские санкции, американский президент Дональд Трамп должен нивелировать негативное влияние на рубль. Вчера он назвал доллар слишком сильным и подверг критике председателя ФРС Джерома Пауэлла.

«Можно предположить, что после заключения торгового соглашения между Китаем и США, Дональд Трамп начнет добиваться ослабления доллара, чтобы повысить прибыльность американских компаний. Ослабление доллара окажет положительное влияние на стоимость нефти и рубля», - комментирует Антонов.

«Пара евро-доллар пробила поддержку 1,34 и направилась в сторону 1,3, однако рубль вчера игнорировал рост американской валюты на мировом рынке. Но и в картине по рублю пока нет ничего нового: в силе боковик с границами 65,5-66 рубля за доллар», - поясняет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.