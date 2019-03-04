Сервис разработан платежной системой «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Воспользоваться сервисом смогут держатели карт «Мир», пользующиеся любыми смартфонами на операционной системе Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» от УБРиР – как контактную, так и бесконтактную. Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.

«Ранее мы уже запустили для клиентов другие мобильные платежные сервисы, – рассказал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. – Тот опыт показал значительный рост числа платежей по картам, в том числе бесконтактных. А так как наша главная цель – повышение качества обслуживания клиентов и удовлетворение их потребностей, мы решили продолжить развивать технологии платежей и запустили Mir Pay».

«Популярность мобильных платежных сервисов в нашей стране растет быстрыми темпами – за прошлый год количество операций, совершенных с их помощью, выросло более чем в три раза, – прокомментировал генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев. – Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона».

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

В настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактного «Мира», и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.