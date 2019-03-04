Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) сократила список криптовалют, одобренных для проведения ICO и использования в качестве основы для торговых пар. Для инвестирования в цифровые токены через ICO и составления биржевых торговых пар можно четыре криптовалюты: биткоин (BTC), еthereum (ETH), ripple (XRP) и stellar (XLM).

Согласно заявлению тайской SEC, из первоначального перечня разрешенных криптовалют удалены bitcoin cash (BCH), ethereum classic (ETC) и litecoin (LTC), сообщает Anycoin .

SEC Таиланда подчеркнула, что это не окажет «влияния на инвесторов или предприятия, занимающиеся цифровыми активами, поскольку процедура проведения ICO до сих пор не запущена, а действующие биржи цифровых активов никогда не использовали BCH, ETC или LTC в качестве основы для торговых пар».