Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко, обвиняемого в хищении 11 млрд рублей совместно с бывшим первым заместителем председателя правительства Московской области, экс-главой регионального минфина Алексеем Кузнецовым, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Как полагает следствие, с 2005 года 2008 год Котляренко в составе организованной преступной группы, которую возглавил бывший первый заместитель Председателя Правительства Московской области Алексей Кузнецов, похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Общая сумма похищенного превысила 11 миллиардов рублей» , — отмечается в релизе.

Полученные средства были перечислены на счета подконтрольных им организаций, в том числе иностранных компаний. В дальнейшем эти средства использовались на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей.

Компетентные органы США отказали в экстрадиции Котляренко в РФ, судебное разбирательство состоится в отсутствие обвиняемого. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других соучастников, в том числе экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова, продолжается, заключили в ведомстве.