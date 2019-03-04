ЦБ наводит порядок в сфере микрокредитных организаций, но в борьбе с нелегальными кредиторами большого прогресса нет. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Мы занимаемся этим. Мы, кстати, наводим порядок. Если у нас пять лет назад было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, сейчас 2 тысячи, мы увеличиваем требования к ним. Конечно, микрокредитные организации не должны заниматься ростовщичеством, пользоваться тем, что люди, у которых не очень большие доходы, идут и получают кредиты по высоким ставкам. Были приняты решения о том, чтобы постепенно уменьшать предел задолженности, который может быть у человека», — рассказала Набиуллина.

«Но в чем действительно у нас проблема и где еще нет большого прогресса — это борьба с нелегальными кредиторами, которые не зарегистрированы у Центрального банка, которых мы не регулируем. Они предлагают незаконную рекламу своей деятельности… Есть неформальные [коллекторы], которые покупают эти кредиты и потом, что называется, «кошмарят» людей. Здесь наводить порядок мы можем только вместе с Генпрокуратурой, мы с ними и работаем по выявлению вот таких нелегальных кредиторов», — добавила глава регулятора.

Она также отметила, что на данный момент идет обсуждение повышения ответственности для нелегалов: «либо увеличение административной ответственности, потому что сейчас штрафы очень низкие, либо вплоть до введения уголовной ответственности». Президент в свою очередь поручил совместно с прокуратурой представить оба варианта.