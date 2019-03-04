Чистый убыток блокчейн-платформы RChain, ставившей целью конкуренцию с Ethereum, оказался равен 4,1 млн долларов, говорится в отчете компании за 2018 год. Продажа токенов RHOC и криптовалют принесла RChain 22,2 млн долларов в прошлом году, в то время как расходы проекта составили 26,3 млн долларов.

Большая часть трат (64,5%) пришлась на лицензирование аудиокодека Immersion Networks для децентрализованного приложения RSong. При этом около 5,3 млн долларов из этой суммы до сих пор не выплачены и «не подлежат выплате в течение некоторого времени», сообщает Ttrcoin .

По состоянию на 20 февраля, кооператив RChain располагал активами на 2,9 млн долларов, а размер его финансовых обязательств составлял 10,4 млн долларов, что дает негативный остаток около 7,5 млн долларов.