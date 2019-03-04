Объем кредитов, предоставленных бизнесу и индивидуальным предпринимателям Московской области за 2018 год, вырос на 16%, практически до 3,3 трлн рублей, по сравнению с показателем 2017 года, говорится в пресс-релизе ГУ Банка России по ЦФО.

Основная доля предоставленных кредитов приходится на предприятия оптовой и розничной торговли – почти 1,2 трлн рублей. Обрабатывающие производства получили кредитных средств на сумму 384,4 млрд рублей. Предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом получили 317,6 млрд рублей. Объем кредитов, предоставленных предприятиям по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 174,1 млрд рублей. Кредиты предприятиям сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства выданы на 65,5 млрд рублей. Предприятия, работающие в сфере строительства, за прошлый год получили кредитных средств в объеме 62,1 млрд рублей.

Остатки средств на депозитах юридических лиц в кредитных организациях региона по состоянию на 01.01.2019 составили 166,4 млрд рублей. Остатки средств ИП на счетах банков, которые были включены в систему страхования вкладов, за год выросли на 45,2%, до 27,6 млрд рублей.

По словам заместителя начальника ГУ Банка России по ЦФО Ирины Тимоничевой, с 1 января 2019 года действие системы страхования вкладов распространяется также и на денежные средства малых и микропредприятий, которые размещены в российских банках.