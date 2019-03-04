Оператор мобильной связи в России Tele2 первым на российском телеком-рынке запустил полноценную платформу для геймеров. Площадка Cyberhero объединяет самые востребованные в киберсообществе сервисы, сообщает пресс-служба оператора.

«Пользователи могут стримить свои игры, смотреть трансляции других участников и участвовать в турнирах с призовым фондом. Сервис открыт не только для абонентов Tele2, но и для всех любителей киберспорта», — говорится в сообщении компании.

Продукт ориентирован как на профессиональных игроков, так и на любителей киберспорта. На платформе Cyberhero любой участник геймерского сообщества может найти то, что нужно именно ему, отмечают в компании.

Cyberhero также работает как стриминговая платформа. Здесь геймеры создают собственные каналы: пользователи могут вести онлайн-трансляции игр и размещать видео. Абоненты Tele2 по подписке и при выполнении условий по количеству трансляций получают доступ к вещанию в Full HD без ограничений. Любой пользователь может смотреть онлайн-трансляции любимых игр в хорошем качестве, а для абонентов Tele2 трафик обнуляется. Ролики в разделе «Видео» сортируются по числу просмотров и играм.

Согласно отчету NewZoo, по итогам 2018 года Россия заняла третье место в мире по размеру аудитории киберспортивных трансляций — число зрителей достигло 22 млн человек. «Учитывая интерес к направлению, Tele2 видит в создании портала Cyberhero большой потенциал. Его пилотная версия начала работать летом 2018 года — число посетителей платформы ежемесячно прирастало на 25%», — поясняет оператор.

В скором времени Tele2 планирует запустить мобильное приложение Cyberhero.