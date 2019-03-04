Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к Promsvyaz Capital B.V. и еще нескольким иностранным юрлицам с требованием признать незаконными сделки на общую сумму более 60 млрд рублей, совершенные за день до объявления о его санации, передает корреспондент RNS из зала суда.

«Суд решил удовлетворить исковые требования», — сказал судья.

Суд также постановил взыскать в пользу Промсвязьбанка 32,57 млрд рублей и 505,7 млн долларов.

В январе 2018 года Промсвязьбанк подал иск к Promsvyaz Capital B.V. и еще нескольким иностранным юридическим лицам с требованием признать недействительными сделки с их участием перед санацией банка. Представитель кредитной организации рассказал RNS, что сумма требований по иску составляет 61,9 млрд рублей. По его словам, указанные сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении.