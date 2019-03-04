Китай и США находятся на заключительном этапе консультаций по торговым вопросам. В конце марта может быть объявлено о достижении окончательной договоренности, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, Пекин «предлагает снизить пошлины и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную и химическую продукцию, а также на продукцию автомобильной промышленности». Соединенные Штаты, в свою очередь, рассматривают возможность снятия «большей части, если не всех» торговых ограничений, введенных в прошлом году в отношении товаров из Китая.

Согласно данным издания, хотя пока и остаются некоторые спорные вопросы, соглашение между сторонами «принимает конкретную форму». Газета сообщает, что о достижении договоренности между двумя странами может быть объявлено на встрече лидеров США и Китая — Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Встреча, предположительно, состоится 27 марта.

По словам источников газеты, китайская сторона готова ускорить снятие ограничений, касающихся иностранного владения автомобилестроительными компаниями, а также быстрее снизить пошлины на импортируемые автомобили. Кроме того, Пекин намерен наращивать объемы закупаемых в США товаров. The Wall Street Journal отмечает, что власти КНР согласятся на приобретение китайской корпорацией Sinopec сжиженного природного газа на 18 млрд долларов у американской Cheniere Energy. По данным газеты, эта компания может начать поставки уже в 2023 году.

Лидеры США и Китая в начале декабря 2018 года на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.