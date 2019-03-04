Национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года законодательно перевели все зарплаты бюджетников, отобрали по итогам прошлого года у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%. Такие данные содержатся в справочных материалах, подготовленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) к состоявшемуся 1 марта совещанию у вице-премьера Дмитрия Козака. Подлинность документа РБК подтвердили два источника на финансовом рынке. ФАС сообщила, что направила документ в правительство и подтвердила доли рынка платежных систем на начало 2019 года. Сведения о распределении долей на рынке платежных карт на постоянной основе не публикуются; ни Visa, ни Mastercard их не раскрывают.

Доля активных карт Visa у населения за год (с 1 января 2018-го по 1 января 2019 года) снизилась с 45% до 39,5%, а Mastercard — с 42% до 36%. Снижение долей международных платежных систем происходит на фоне удвоения доли активных карт «Мир» — с 12,5% до 24,5%.

Несмотря на то, что у карт «Мир» почти четверть активных пользователей, их доля в объеме безналичных платежей в два раза ниже — 12,64% по итогам 2018 года, хотя по сравнению с 2017-м она выросла в 5,9 раза (с 2,1%). Почти половина платежей приходится на карты Visa (47,3% в 2018 году против 52,4% в 2017-м), доля Mastercard — 38% (40,7% в 2017 году).

В денежном выражении держатели карт Visa в прошлом году оплатили товаров и услуг на 10,4 трлн рублей (рост 26,8%), Mastercard — на 8,3 трлн (плюс 29,6%), «Мир» — на 2,7 трлн (рост в 8,3 раза), следует из справочных материалов ФАС. В целом за 2018 год рынок безналичных платежей в России вырос на 40%, до 22 трлн рублей.

В Visa и Mastercard на запрос РБК не ответили. В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир») подтвердили, что в среднем по 2018 году доля безналичных платежей по картам «Мир» составляла 12%, что соответствует данным ФАС. Но в IV квартале 2018 года этот показатель превысил 19%, отметили в НСПК.