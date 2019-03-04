Севергазбанк вошел в список уполномоченных банков Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Кредитные средства с процентной ставкой, которая составит не выше 9,6% годовых, предоставляются субъекту МСП, работающему в приоритетных отраслях экономики. Для предприятий других отраслей ставка не будет превышать 10,6% годовых. говорится в сообщении кредитной организации.

Корпорация МСП определяет финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуску новых проектов и производств. Также предусматривается частичное финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и рефинансирование задолженности при условия снижения процентной ставки.