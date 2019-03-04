Сбербанк реализовал первые сделки в рамках новой программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса Минэкономразвития России.

Первая инвестиционная сделка на 890 млн рублей заключена с компанией ООО «Кронштадтская архитектурно-инвестиционная фирма». Средства, выданные по льготной ставке 8,5%, пойдут на приобретение логистического центра площадью 28 тыс. кв. метров в Новомосковском административном округе, говорится в сообщении Сбербанка.

Кредитный договор на 30 млн рублей заключен с ООО «Лунское Море» (ГК РОМИЛ). При этом полученные кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств, для расчетов с поставщиками и закупку сырья.

По словам вице-президента Сбербанка Андрея Шарова, новая госпрограмма льготного кредитования поможет предпринимателям расширить границы возможностей для своего бизнеса, развить его и в конечном итоге построить успешное дело.